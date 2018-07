Motorista do caminhão vai para clínica particular no Rio O motorista do caminhão que bateu em uma passarela na Linha Amarela e deixou quatro mortos e cinco feridos, Luis Fernando Costa, de 30 anos, foi transferido de madrugada do Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca (zona oeste do Rio), para uma clínica particular. O delegado responsável pelo caso, Fábio Asty, disse que foi avisado sobre a transferência de Costa, que será indiciado por quatro homicídios culposos (sem intenção). Asty conversará com a imprensa na tarde desta quarta-feira, 29.