Motorista do Porsche envolvido em acidente recebe alta O engenheiro Marcelo Malvio Alves de Lima, de 36 anos, motorista do Porsche envolvido em um acidente no último sábado, que resultou na morte de uma advogada, recebeu no fim desta manhã alta do Hospital São Luiz, na zona sul da capital paulista, segundo informações de funcionários da unidade Itaim Bibi da instituição.