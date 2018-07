Motorista é achado morto no centro de cidade do ABC Um homem, identificado como José Carlos Santos Santana, foi encontrado morto com vários tiros ao lado de seu veículo na região central de São Bernardo do Campo, cidade do ABC paulista. Segundo a perícia, ao que tudo indica, a vítima foi baleada dentro do carro e tentou deixar o local a pé, mas acabou caindo e morrendo no local. Foram encontradas pelos policiais perfurações de tiros no teto do carro e na porta do lado do motorista.