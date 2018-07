Motorista é assassinado dentro de ônibus no Rio

Segundo testemunhas, logo que o motorista abriu a porta, o assassino fez os disparos, sem entrar no ônibus. O crime aconteceu pouco antes das 6h na Rua São Luiz Gonzaga, em São Cristóvão (zona norte). Os passageiros entraram em pânico e tentara se proteger embaixo dos bancos.

Funcionários da Braso Lisboa elogiaram Francinaldo e o descreveram como um profissional tranquilo, que nunca teve qualquer problema na empresa. O motorista era casado e tinha três filhos.

O Rio Ônibus, sindicato que reúne grandes empresas de transporte coletivo da cidade, informou em nota que ajudará a polícia na investigação e cederá imagens do circuito interno do ônibus. "Francinaldo sempre foi considerado um bom profissional", diz a nota do sindicato.