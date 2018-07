Motorista é baleado ao lado de esposa e filho em SP

Ao cruzar com o veículo, a moto deu meia-volta, emparelhou e disparou várias vezes contra a vítima, que morreu no local após ser baleado na cabeça. O carro também foi atingido pelos tiros, mas esposa e filho do motorista saíram ilesos.

A Polícia Militar ainda não tem mais detalhes sobre o homicídio; a Polícia Civil também foi procurada e não tem informações. O caso foi registrado no 85º Distrito Policial, do Jardim Mirna.