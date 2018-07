Motorista é baleado em suposta briga de trânsito em SP Um motorista foi baleado na perna, na madrugada desta quinta-feira, 23, numa suposta briga de trânsito na pista expressa da Marginal do Pinheiros sentido Castello Branco, 250 metros após a Ponte do Jaguaré, na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo. A vítima foi encaminhada ao pronto-socorro da Lapa e passa bem. O atirador continua foragido. O caso foi registrado no 14º Distrito Policial, de Pinheiros.