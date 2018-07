Motorista é condenado por morte de motociclista em SP

A decisão da 4ª Vara Criminal de Ribeirão Preto condenou o réu a cumprir pena de dois anos e quatro meses de detenção, em regime inicial aberto, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de dois anos. Inconformado, ele apelou da decisão com o argumento de que não teria agido com culpa. Para o relator do processo, desembargador Fernando Torres Garcia, ficou claro que o apelante, ao não observar as regras de trânsito e não tomar as devidas cautelas, agiu com manifesta culpa.