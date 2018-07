Motorista é detido com 38 quilos de cocaína em SP Após cinco meses de investigação, policiais civis do Setor e Investigações Gerais (SIG) da 4ª Seccional Norte de São Paulo prenderam em flagrante, na madrugada ontem (dia 30), o motorista Luis Carlos Grilo, de 38 anos. Ele foi detido no quilômetro 600 da Rodovia Marechal Cândido Rondon (SP-300), em Castilho, na região de Andradina, no interior do Estado. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, com o suspeito foram apreendidos 38,2 quilos de cocaína e dois celulares. Durante as investigações, a polícia descobriu que um caminhão Scania sairia da cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e transportaria a droga até a zona norte de São Paulo. Os policiais permaneceram na rodovia durante a noite de sexta-feira (dia 29) e, por volta das 3 horas de sábado (dia 30), localizaram o veículo na rodovia. O motorista da Scania foi abordado e, no fundo falso da carroceria, os policiais encontraram 37 tijolos de cocaína. O entorpecente estava escondido sob aproximadamente 20 toneladas de fertilizante. Grilo confessou que trouxe a droga do Mato Grosso do Sul e que ela seria levada até a zona norte da Capital. A droga foi encaminhada ao Instituto de Criminalística (IC), onde foi analisada e pesada. Ainda segundo a secretaria, o caminhão e o reboque foram apreendidos e periciados. O suspeito foi indiciado por tráfico na 4ª Seccional e permanece preso, à disposição da Justiça.