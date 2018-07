Motorista é encontrado carbonizado em Pedregulho-SP O corpo do motorista Renato Simão, de 33 anos, foi encontrado carbonizado na tarde de ontem à margem do km 8 da Rodovia Antonio Giolo, em Pedregulho, na região de Ribeirão Preto, em São Paulo. Ele teria sido esfaqueado no pescoço antes de ter o corpo queimado, provavelmente com o uso de gasolina. O corpo foi localizado por um tratorista. Simão prestava serviços para a prefeitura local, transportando estudantes da área rural. A Polícia Civil investiga uma briga na qual o motorista teria se envolvido na noite de quarta-feira. Simão já tinha sido carcereiro em Igarapava. O sepultamento estava marcado para o final da tarde de hoje.