Motorista é flagrado na contramão na Rodovia dos Imigrantes

Mais um motorista foi flagrado dirigindo na contramão em uma estrada paulista, na manhã deste domingo, 8. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, Rogério Guedes Linhares trafegou pela contra-mão entre os quilômetros 20 e 21 da Rodovia dos Imigrantes, no sentido São Paulo, até ser abordado pela polícia em São Bernardo do Campo. Linhares, que estava embriagado, acabou detido e encaminhado ao 3º Distrito Policial da cidade para registrar ocorrência. Ele deve responder por embriaguez ao volante. O caso mais recente de um motosita que dirigia na contramão ocorreu no interior de São Paulo. Na última sexta-feira, o motorista Emerson Souza Medeiros, de 32 anos, morreu após colidir de frente com uma carreta na Rodovia Anhangüera.