Motorista é preso por furto de álcool em Ribeirão Preto Após uma denúncia anônima, a Polícia Militar prendeu um motorista e seu ajudante, na noite de quinta-feira, em Jardinópolis, na região de Ribeirão Preto, por furto de álcool do caminhão que levavam até um posto de combustíveis. O caminhão estava estacionado em uma estrada vicinal, perto da Rodovia Anhangüera, e os dois tinham retirado seis galões de álcool (cerca de 150 litros) do compartimento traseiro do veículo. Daniel Traça, de 37 anos, e Michel Aparecido Campos, de 28, foram levados para a Cadeia de Santa Rosa de Viterbo.