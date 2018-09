Motorista é resgatado após colisão de caminhões em SP

Cinco viaturas dos bombeiros e duas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram ao local para retirar o motorista do veículo. Segundo o Corpo de Bombeiros, no momento do resgate o motorista estava consciente e seu estado de saúde era estável. Ele foi encaminhado a um pronto-socorro da Lapa.

Até as 14h40, segundo a CET, duas faixas da pista expressa da Marginal do Tietê permaneciam interditadas em decorrência do acidente. No sentido Ayrton Senna, há lentidão na pista expressa da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Velha Fepasa.