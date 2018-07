Motorista embriagado atropela 2 e mata 1 Um homem embriagado atropelou dois trabalhadores da Leão Engenharia, que faziam o serviço de limpeza ao lado do canteiro central da Via Anhanguera, no km 313, em Ribeirão Preto, na tarde de ontem, provocando a morte de um deles. Sérgio Maurides Lima, de 44 anos, dirigia uma Belina, no sentido interior-capital, por volta de 15h30, quando perdeu o controle da direção, rompeu a sinalização de segurança da pista e atropelou os dois trabalhadores. Ele ainda tentou fugir, mas foi detido pela Polícia Rodoviária.