Motorista embriagado atropela e mata grávida em SP Um motorista foi preso em flagrante por embriaguez ao volante após atropelar e matar uma grávida, ontem, em Ribeirão Preto, no interior paulista. De acordo com a polícia, o teste do bafômetro confirmou que o motorista tinha consumido uma quantidade de álcool quatro vezes maior que a permitida por lei. Na delegacia, ele confessou que estava bêbado e assumiu a culpa pelo acidente.