Motorista embriagado atropela mãe e filha em Sorocaba Um motorista embriagado atropelou e feriu gravemente hoje uma mulher e a filha dela, de 4 anos, em Sorocaba (SP). O acidente aconteceu numa movimentada avenida, no bairro do Éden, zona norte da cidade. De acordo com a Polícia Militar (PM), o motorista Rubens Silvério Paes, de 51 anos, estava em alta velocidade. Seu carro atingiu Juliana Oliveira de Moraes, de 24 anos, e a criança quando elas caminhavam próximo ao meio-fio. Mãe e filha se feriram e foram levadas para o Hospital Regional. A mulher teve fratura na perna e a menina quebrou um braço.