Motorista embriagado causa morte de 5 operários em SP Um motorista embriagado pode ter causado um acidente que matou cinco trabalhadores braçais nesta quinta-feira em um acidente na rodovia Geraldo Pereira de Barros (SP-191), entre os municípios de São Manuel e Santa Maria da Serra, no interior de São Paulo. Os operários ocupavam uma perua Kombi, que os levaria para trabalhar na Companhia Açucareira São Manoel (próxima a Bauru), mas no quilômetro 176 da rodovia, o VW Voyage, dirigido por Renato Anselmo, de 33 anos, que seguia no sentido São Manuel - Santa Maria da Serra, bateu na traseira da Kombi. A perua, tombou e ficou atravessada na pista, sendo atingida na lateral por uma van, que seguia em sentido contrário.