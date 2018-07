Motorista embriagado dirige na contramão e é liberado em SP

Alair Costa Alves, de 62 anos, foi preso em flagrante ao dirigir uma Brasília na contramão, na Rodovia Cândido Portinari, em Franca, no interior de São Paulo. Ele também estava embriagado. O teste do bafômetro do motorista detectou 0,79 miligramas de álcool por litro de ar expelido, sendo que a partir de 0,3 mg responde-se criminalmente. A prisão de Alves ocorreu por volta de 21h30 de domingo, 29. Ele foi abordado no km 398 da rodovia e levado ao 2.º Distrito Policial (DP). A fiança foi estipulada em R$ 1,2 mil. O valor não foi pago. Alves ficou preso até o final da tarde desta segunda-feira, 30, quando o juiz da 3ª Vara Criminal, Luiz Pinheiro Sampaio, determinou a soltura sem o pagamento da fiança. Alair Alves, que estava junto com a mulher Maria Aparecida, trafegava na contramão na pista sentido capital. "A pista é dupla e existe uma pilastra de concreto separando os dois sentidos, de forma que o motorista não pode alegar que atravessou a pista por engano", disse o delegado responsável pelo 2.º DP, Sidnei Martins de Oliveira. O delegado plantonista José Carlos de Oliveira, devido às gravidades das infrações, estipulou fiança no valor de R$ 1,2 mil, que não foi paga. Assim, foi levado para a Cadeia da Guanabara. Alves foi autuado por direção perigosa em veículo automotor e por embriaguez, segundo as sanções da Lei Federal nº 11.705, em vigor desde 20 de junho, que fixou punições mais duras para quem dirigir após consumir álcool, mesmo que em quantidade reduzida. Como tinha direito à liberdade condicional, o caso ainda seguiu, nesta tarde, para a Justiça. Embora tenha sido solto, Alves continuará respondendo o processo.