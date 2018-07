Motorista embriagado invade posto e mata um em Sorocaba

Uma caminhonete Ford invadiu um posto de abastecimento e atropelou três pessoas, no sábado, 29, à noite, em Sorocaba. Uma das vítimas, Marcelo Eduardo da Silva, de 36 anos, ferido gravemente, passou por uma cirurgia no Hospital Regional, mas não resistiu. Sua morte foi confirmada às 13h45 deste domingo, 30. O dono da caminhonete, o empresário Paulo César Mendes Rocha, de 32 anos, aparentava estar embriagado. Ele negou que tivesse ingerido bebida alcoólica, mas foi levado numa viatura da Polícia Militar para o plantão da Polícia Civil. Confirmada a embriaguez, teve apreendida a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e foi autuado em flagrante, mas pagou fiança para não ficar preso. Veja também: PM vai continuar operação da lei seca nesta semana PM intensifica operação e teste do bafômetro pára mais de 100 Tire suas dúvidas sobre a nova Lei Seca A família da vítima está revoltada. O corpo de Marcelo deve ser sepultado hoje. O acidente aconteceu por volta das 18 horas no posto Avenida, localizado no Bairro do Éden, zona norte de Sorocaba. De acordo com o supervisor Paulo Sérgio de Souza, ele estava com três amigos - entre eles Marcelo - conversando quando a caminhonete modelo F-250, placas DBH-0380, de Sorocaba, se aproximou em alta velocidade. Ele pulou para o lado, mas o veículo atingiu em cheio, além de Marcelo, os amigos José Clóvis Tomaz e José Eduardo de Melo. Segundo a testemunha, à frente da caminonheta passou um Corsa também em alta velocidade, o que a fez supor que os dois veículos disputavam um racha. Depois de atropelar o grupo, o veículo invadiu o boxe de troca de óleo e atingiu um portão. Melo teve ferimentos leves. José Clóvis e Marcelo foram levados para o Hospital Regional. O primeiro continuava internado neste domingo. Marcelo foi submetido a uma cirurgia de quase três horas, mas acabou falecendo. Os familiares, entre eles a mulher e um filho de 17 anos, estavam inconformados e reclamavam por justiça na porta do hospital. Eles estavam muito abalados e não quiseram dar entrevistas. De acordo com o delegado seccional André Moron, a morte da vítima agrava a situação do acusado, que irá responder a processo pelo crime de homicídio culposo, com pena prevista de até 4 anos de prisão, além da suspensão do direito de dirigir.