Motorista embriagado mata 3 carbonizados na Dutra O motorista do caminhão que provocou um grave acidente na Rodovia Presidente Dutra na noite desta sexta-feira, 13, foi preso em flagrante e indiciado por homicídio doloso (quando há intenção de matar). Raimundo Martins dos Santos, 64 anos, foi submetido a teste de dosagem alcoólica que comprovou que ele dirigia embriagado. No acidente, no município de Guarulhos, três pessoas de uma mesma família morreram carbonizadas. O carro da família, um Ford Fiesta, foi arrastado por vários metros antes de pegar fogo. Os três tiveram morte instantânea.