Motorista embriagado mata menino de 13 anos no ES Um menino de 13 anos morreu na noite de ontem após ser atropelado por um motorista embriagado na frente de sua casa, no município de Pancas, interior do Espírito Santo. Segundo a polícia, o pai da criança era passageiro do carro e afirmou que também tinha bebido. O garoto andava de bicicleta em frente de casa quando foi atingido pelo veículo. O motorista estava deixando o pai do menino em sua residência. Ele foi submetido ao teste do bafômetro e a embriaguez foi comprovada. O motorista prestou depoimento e está preso.