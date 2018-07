Motorista embriagado provoca morte no interior de SP

O carro ainda pegou fogo. Lima, que no teste do bafômetro tinha ingerido 1,55 miligramas (acima de 0,34 miligramas já é crime), foi autuado por homicídio culposo (sem intenção), embriaguez e foi preso em flagrante por dolo eventual. Lima ainda deverá responder por não ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Os documentos do carro também estavam vencidos desde 2002. Ele sofreu ferimentos leves e precisou ser atendido no Pronto-Socorro do Castelo Branco.

Segundo o delegado do 2º Plantão Policial, Ovande Garmes Júnior, como o crime é inafiançável nessas circunstâncias e Lima iria pernoitar no distrito, sendo transferido na manhã de hoje (25) para o Centro de Detenção Provisória (CDP), de Ribeirão Preto. O funcionário da empresa Leão Engenharia, Antonio Carlos da Silva, de 27 anos, morreu no local. Luís Carlos Roque, de 52 anos, teve ferimentos graves e foi encaminhado à Unidade de Emergência (UE), do Hospital das Clínicas de Ribeirão (HC).

