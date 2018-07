Motorista encara 1 hora de fila em balsa para Guarujá-SP Os motoristas enfrentaram até uma hora de fila na travessia de balsas entre Santos e Guarujá, na Baixada Santista, na tarde de hoje. Segundo a empresa Desenvolvimento Rodoviário S.A. (Dersa), houve uma falha numa das rampas de acesso na chegada a Santos, uma das embarcações quebrou e outra estava cedida para a Marinha. Com isso, o transporte dos carros passou a contar com quatro flutuantes em vez de seis. No início da noite, as três dificuldades haviam sido solucionadas, porém, a espera continuava grande. A Dersa justificou que os motivos eram o horário de pico e a grande quantidade de turistas na região por causa da temporada de verão.