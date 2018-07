Motorista encontra lentidão em 3 rodovias na volta a SP Três rodovias acumulavam pontos de lentidão no sentido de São Paulo na noite deste domingo, 10. A Presidente Dutra estava congestionada entre os km 228 e 231, na chegada à capital, e do km 144 ao 146, em São José dos Campos. Na Castello Branco, a fila de engarrafamento ia do km 32 ao 29, em Barueri. A Bandeirantes registrava morosidade do km 60 ao 56, em Jundiaí, e entre os km 80 e 85, em Campinas. Neste último, além do fluxo intenso, afetava o tráfego a interdição de uma das três faixas para a execução de obras. O Sistema Anchieta-Imigrantes, cujo movimento era normal, funcionava no esquema 5 por 5, no qual as pistas sul das duas rodovias dão acesso à Baixada Santista, no litoral paulista, e a norte de ambas, à capital. Segundo as Policias Rodoviária Federal e Militar Rodoviária, não houve acidentes graves ao longo do dia. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 19h30, a Avenida dos Bandeirantes concentrava o único ponto de lentidão da cidade: 2,1 km, da Avenida Miruna até o Viaduto Aliomar Baleeiro, no sentido da Rodovia dos Imigrantes.