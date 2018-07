Motorista encontra lentidão nas rodovias de SP Os motoristas que retornam para a capital paulista encontram tráfego carregado na maioria das rodovias que ligam São Paulo ao interior e litoral do Estado. Por volta das 16h30 deste domingo, no sistema Anhanguera-Bandeirantes, há alguns trechos com lentidão, no sentido São Paulo. Na região de Itupeva, tráfego carregado entre o quilômetro 73 e o quilômetro 71, em Campinas, e entre o quilômetro 97 e o quilômetro 90. A Rodovia Anhanguera apresentava trânsito lento em Jundiaí, entre o quilômetro 63 e o quilômetro 59.