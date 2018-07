Motorista encontra tráfego bom em rodovias de SP A maior parte das rodovias na região de São Paulo tem tráfego bom nesta manhã de sábado. Na Rodovia dos Bandeirantes há lentidão do km 15 ao km 13, na chegada à capital paulista, por causa do reflexo de obras na Marginal Tietê. Na Régis Bittencourt, há tráfego intenso por excesso de veículos no acesso à Serra do Cafezal, sentido interior.