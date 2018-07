Motorista encontra tráfego bom nas estradas paulistas O motorista encontra boas condições de trânsito nas principais rodovias de São Paulo, neste sábado, 20, por volta das 17h30. A Polícia Rodoviária e as concessionárias que administram as estradas alertam para alguns trechos com tráfego mais intenso. No sistema Anchieta-Imigrantes, que opera no sistema 5x5 neste final de semana, a Ecovias indica lentidão na altura do quilômetro 38 da Anchieta, sentido baixada, reflexo do último comboio de carros. Às 14h, a descida era feita em grupos de carros devido à neblina, que dificultava a visão dos motoristas. Na Imigrantes, a neblina é responsável pelo bloqueio da Interligação, na altura do planalto. A Nova Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, tem quatro pontos de lentidão. O primeiro, entre os quilômetros 212 e 214, na região de Guarulhos, Grande São Paulo, é reflexo de um acidente. O excesso de veículos no trecho que passa por São José dos Campos, interior paulista, provoca trânsito entre os quilômetros 151 e 155. Em Pindamonhangaba, nos km 100 a 102, o motorista também enfrenta morosidade devido a um acidente. O último trecho complicado é na pista expressa já na chegada ao Rio de Janeiro, também reflexo da grande quantidade de veículos. Na Rodovia Régis Bittencourt, que liga São Paulo e Curitiba, o tráfego é intenso no trecho paranaense, devido aos turistas a caminho do litoral do Estado. A concessionária Autoban, que administra o sistema Anhangüera-Bandeirantes informa três pontos de lentidão - todos na Rodovia Anhangüera. Em ambos os sentidos (Capital e Campinas), no quilômetro 95, obras de melhorias da via causam lentidão. O motorista é obrigado a desviar no km 97. A interdição do acostamento, no quilômetro 121, obriga o motorista, que segue para Cordeirópolis, a diminuir a velocidade.