Motorista encontra tráfego intenso nas rodovias de SP

Na Dutra, houve um acidente na manhã de hoje no quilômetro 214, mas não há mais interdição. Entre os quilômetros 231 e 213 da rodovia, sentido Rio, pista expressa, há excesso de veículos, segundo a Polícia Rodoviária. No sentido São Paulo, há dificuldades entre os quilômetros 228 e 221 e do quilômetro 206 ao quilômetro 213. Às 16h10, não havia congestionamentos nas rodovias Fernão Dias e Régis Bittencourt.

Segundo a concessionária Ecovias, que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, o tráfego é lento na chegada a Santos pela Anchieta, do km 64 ao km 65, devido ao excesso de veículos. Ainda na Anchieta, a grande quantidade de veículos deixa o tráfego lento a partir da praça de pedágio, do km 36 até o km 44. Ainda sentido litoral, pela Rodovia dos Imigrantes, há lentidão entre os km 40 e km 44.

Entre Guarujá e Cubatão, quem trafega pela Rodovia Cônego Domênico Rangoni encontra lentidão entre o km 267 e o km 270, por causa do excesso de veículos.

Na Rodovia Anhanguera e na Rodovia dos Bandeirantes o tráfego é normal. Pela Rodovia Castelo Branco, sentido interior, há pontos de parada entre o km 19 e o km 24 e do km 20 ao km 24 devido ao excesso de veículos. A Rodovia Raposo Tavares tem tráfego normal nos dois sentidos, de Cotia a Araçoiaba da Serra.

Na Rodovia Ayrton Senna, o tráfego é intenso. Na Rodovia dos Tamoios, o motorista só encontra morosidade no trecho de Serra.