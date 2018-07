Motorista encontra tráfego intenso no litoral de SP

Segundo o Departamento de Estradas e Rodagem (DER), a Rodovia dos Tamoios, que foi interditada nos dois sentidos no km 17, em Jambeiro, para a retirada de três veículos e três motos que se envolveram em uma colisão, já foi liberada. No local, a estrada tinha seis quilômetros de lentidão no sentido São José dos Campos.

O tráfego também estava lento no sentido litoral da Rodovia Mogi-Bertioga, entre os kms 56 e 64, no início da rodovia. A Rio-Santos apresentava tráfego intenso entre os kms 211 e 214, sentido São Sebastião.

Quem seguia para o litoral sul do Estado encontrava lentidão na região de Planalto da Rodovia dos Imigrantes e na Rodovia Anchieta. O trecho de serra da Rodovia dos Imigrantes também registrava lentidão.

Interior

No sistema Anhanguera-Bandeirantes, os motoristas encontravam tráfego normal nos dois sentidos. De 0h de sexta-feira às 7 horas de domingo 392 mil veículos circularam pelo sistema, entre chegada e saída da capital. Foram 53 acidentes, com 27 feridos e nenhuma morte.

A situação era considera normal também no Sistema Castelo Branco-Raposo Tavares, no Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto e nas Rodovias Presidente Dutra, Fernão Dias e Régis Bittencourt.