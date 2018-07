Motorista encontra tráfego lento em rodovias de SP

Já quem trafega pela autopista Fernão Dias nesta manhã encontra excesso de veículos e trânsito lento no sentido Minas Gerais, do km 805 ao km 807 e do km 658 ao km 665.

Na Dutra, a situação é complicada no sentido Rio de Janeiro também por conta do excesso de veículos e de obras na pista, com pontos críticos na região de Caçapava (entre o km 130 e o km 117) e de Resende (do km 302 ao km 297).

A BR-116, conhecida como rodovia Régis Bittencourt, apresenta tráfego pesado do km 39 ao km 43, no sentido Sul, em razão de obras, e do km 324 ao km 345, no mesmo sentido, por conta do excesso de veículos.

Na rodovia dos Tamoios, o tráfego flui normalmente nesta manhã.

No sistema Anhanguera-Bandeirantes, sentido interior, só há um ponto em que o motorista encontra problemas, segundo a CCR, do km 24 ao km 28, em São Paulo.

Na rodovia Presidente Castelo Branco sentido interior, há tráfego lento na região de São Roque, do km 56 ao km 79. No restante da via, o tráfego é normal. O trânsito é considerado normal também na rodovia Raposo Tavares.