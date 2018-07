Motorista encontra tráfego tranquilo nas estradas de SP O motorista que está no litoral ou no interior de São Paulo não encontra dificuldades no retorno à capital na manhã deste domingo, segundo informações das concessionárias e do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP). Para quem está na baixada santista, o sistema Anchieta/Imigrantes apresenta tráfego normal nos dois sentidos e visibilidade boa. O mesmo ocorre na Cônego Domênico Rangolni e na Padre Manoel da Nóbrega. A volta do litoral norte é tranquila tanto para quem faz a viagem pela Mogi-Bertioga quanto pela Tamoios. O tráfego também flui normalmente na rodovia Carvalho Pinto. O motorista não encontra dificuldades para retornar do interior. Na rodovia Anhanguera, há um desvio no quilômetro 97 sentido capital devido a obras. No sentido contrário, o desvio está localizado no quilômetro 95 e no 121 o acostamentos está interditado. As obras não chegam a causar lentidão. Na Bandeirantes, o tráfego flui bem nos dois sentidos. O trânsito também flui sem dificuldades nas rodovias Raposo Tavares, Castelo Branco e Dutra.