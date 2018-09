Motorista encontra tráfego tranqüilo nas rodovias de SP Os motoristas que trafegam pelas principais estradas que cortam o Estado de São Paulo encontram condições tranqüilas de tráfego no início da noite deste sábado. A AutoBan informa que a Rodovia Anhangüera apresenta desvios nas regiões de Campinas e Jundiaí, devido a obras no local. A concessionária pede aos motoristas que redobrem a atenção nos quilômetros 55 e 95, no sentido interior, e no quilômetro 96, para quem vem à capital. O tráfego na Rodovia Presidente Dutra já foi normalizado. Durante a tarde, a via foi interditada no trecho de São José dos Campos por conta de um acidente envolvendo um motoqueiro.