Motorista encontra trânsito a caminho do litoral de SP O motorista encontra tráfego intenso nas rodovias estaduais litorâneas, neste sábado, 20. O fluxo de veículos provoca lentidão na Rodovia Rio-Santos (BR-101) no trecho da Riviera de São Lourenço, em Bertioga. Trânsito também na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, no sentido São Vicente, e na Rodovia dos Tamoios (SP-099), na região de Caraguatatuba. Para a Polícia Rodoviária, os pontos de lentidão eram previstos devido ao número maior de veículos que seguem para o litoral nesta época do ano.