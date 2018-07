Motorista enfrenta 245 km de lentidão em rodovias de SP

A rodovia Régis Bittencourt (BR-116) tinha 53,5 km de trânsito lento em direção a Curitiba. No trecho da Serra do Cafezal, entre Juquitiba e Miracatu, a fila de veículos seguia do km 300 ao km 345,5. Não havia acidentes, apenas excesso de veículos. Alguns motoristas tiveram tempo de fazer fotos da fila de carros e postar em redes sociais. A Polícia Rodoviária Federal reforçou o policiamento para prevenir assaltos e saques a cargas nos pontos em que o trânsito estava parado, em Juquitiba.

A Via Dutra somava 45 km de lentidão no sentido do Rio de Janeiro, sobretudo na passagem por São José dos Campos, com fila de veículos entre o km 146 e o km 116. Outros pontos de lentidão ocorriam próximo de Guarulhos e na altura de Lorena, onde a estrada está em obras. A rodovia Fernão Dias tinha lentidão do km 79 ao 56, em Mairiporã, para quem seguida sentido Belo Horizonte.

Na Raposo Tavares, o trânsito ficava complicado a partir do km 20, altura da Granja Viana, e seguia congestionado até Vargem Grande Paulista, no km 44,5. O problema era o excesso de veículos. Na Baixada Santista, os motoristas enfrentavam 16 quilômetros de filas na Padre Manoel da Nóbrega, altura de Praia Grande. As rodovias Cônego Domênico Rangoni (10 km sentido Guarujá), Imigrantes (10 km sentido litoral, na altura do pedágio), Rio-Santos (10 km próximo de Bertioga) e Carvalho Pinto (3 km no acesso a Campos do Jordão) também tinham pontos de congestionamento.