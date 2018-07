Motorista enfrenta chuva e obras nas pistas em SP

A Régis Bittencourt tem 11 pontos com interdição parcial de pista - 5 no sentido de Curitiba e 6 no retorno à capital. Todos estão sinalizados, mas é preciso redobrar a atenção sob chuva ou à noite. Na Serra do Cafezal, com pista simples entre o km 338, em Juquitiba, e o km 357, em Miracatu, os acostamentos podem ser liberados ao tráfego, com sinalização. Os picos de tráfego são esperados para esta quarta-feira, das 16h às 23h, e no domingo, das 15h às 22h.

Na Raposo Tavares, há um longo trecho com obras de duplicação entre Araçoiaba da Serra e Sarapuí, na região de Sorocaba. Do km 118 ao 158, há pontos em que o acostamento se transformou em uma vala.

Com a frente fria, o movimento nas estradas em direção ao litoral deve ser menor. Mas o motorista deve ficar atento na Tamoios, no trecho entre São José dos Campos e Paraibuna. O constante trânsito de máquinas e caminhões que estão trabalhando nas obras de duplicação da rodovia no planalto espalha terra na pista, que se transforma em barro escorregadio durante a chuva.

A Padre Manoel da Nóbrega tem um trecho crítico de 40 km entre Peruíbe e Miracatu, no entroncamento com a Régis. A pista simples está esburacada e, em muitos pontos, é impossível usar o acostamento.

Nas principais rodovias do Estado, o maior problema é o excesso de veículos. No Sistema Anhanguera-Bandeirantes, que deve receber 780 mil veículos, está prevista lentidão na saída da capital e na passagem por Campinas, das 16h às 20h de hoje e entre 9h e 13h de amanhã.

O Sistema Castelo-Raposo deve receber 580 mil veículos, 10 mil a mais do que em 2011. São esperados congestionamentos das 14h às 22h de hoje e amanhã, das 7h às 15h. Obras foram suspensas até segunda-feira.

A Via Dutra também deve ter trânsito congestionado na saída de São Paulo. São esperados 640 mil veículos de hoje a domingo no corredor d. Pedro I. As obras foram suspensas, mas há risco de neblina. A viagem deve ser evitada entre as 15h e 22h de hoje e das 7h às 15h de amanhã. No retorno, o maior movimento será domingo, das 14h às 22h.

Balsas

A Dersa, que administra o sistema de travessias por balsas no litoral, prevê o trânsito de cerca de 130 mil veículos no feriado. Apesar do mau tempo, a empresa espera aumento de 3% no movimento, em comparação com o mesmo período de 2011. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.