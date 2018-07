Motorista enfrenta congestionamentos na Régis, em SP

O trecho inclui a Serra do Cafezal, que tem pista simples. A Polícia Rodoviária Federal adotou a Operação Descida, com o fechamento do pedágio do km 370, em Miracatu, para melhorar o tráfego, mas o motorista que ia em direção à capital teve de parar na rodovia para esperar a vez de seguir.

Já nas rodovias Castelo Branco e Raposo Tavares, a situação era inversa: quem saiu até o início da noite de São Paulo encontrava a estrada quase livre. Às 19 horas, a Castelo tinha trânsito lento, mas com poucas paradas, apenas entre o km 18, em Osasco, e o km 25 em Barueri. Dali para frente, o trânsito estava igual ao de um dia comum. Motoristas que anteciparam a viagem esperando tráfego intenso a partir do fim da tarde não se deram tão bem. Às 11 horas da manhã, a Castelo tinha trânsito lento com paradas desde o km 14 até o pedágio de Itapevi, no km 34. Uma operação da Polícia Rodoviária Estadual no km 44, em Araçariguama, contribuía para a lentidão no tráfego. Os policiais estreitaram a pista com cones para abordar os veículos suspeitos. A lentidão se estendia por mais de seis quilômetros, mas a pista foi liberada no início da tarde.