Motorista enfrenta fila de espera em balsas paulistas A grande quantidade de automóveis no litoral paulista durante o feriado de carnaval faz o motorista enfrentar fila de espera nas balsas que, em alguns locais, chega a mais de duas horas. A travessia entre Guarujá e Bertioga era a mais demorada às 14h30, segundo o Desenvolvimento Rodoviário S.A. (Dersa). Uma embarcação fazia o transporte de balsa. Para quem vem do Guarujá, a espera é de duas horas. No sentido oposto, o motorista aguarda uma hora e meia. Entre Santos e Guarujá, sete embarcações operam durante a tarde desta segunda-feira. Quem vem de Santos enfrenta uma fila de 50 minutos. Do lado do Guarujá, a espera é de 15 minutos. No litoral norte, entre Ilhabela e São Sebastião, o motorista espera 45 minutos, se vem de São Sebastião, e 20 minutos, se embarca em Ilhabela. Quatro embarcações funcionam durante a tarde. A balsa entre Cananéia e Ilha Comprida, com duas embarcações, é a única sem filas.