Motorista enfrenta lentidão acima da média em SP

Às 19h, a cidade tinha 152 quilômetros de vias congestionadas. Entre os piores pontos estavam a Marginal do Tietê e a Avenida dos Bandeirantes com 8,7 e 7,1 quilômetros de tráfego intenso, respectivamente.

A Marginal do Tietê apresentava morosidade, sentido Rodovia Ayrton Senna, na pista expressa, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte Jânio Quadros. Na Avenida dos Bandeirantes, o motorista enfrentava congestionamento, sentido Rodovia dos Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até o início do Viaduto Aliomar Baleeiro.