Motorista enfrenta lentidão e alagamentos em São Paulo São Paulo, 9 - A capital paulista registra às 18h52 dessa segunda-feira, 9, 115 quilômetros de vias congestionadas, além de pelo menos três pontos de alagamento devido as chuvas que caem desde a tarde, segundo informa a CET - Companhia de Engenharia de Tráfego. A região central e a zona Sul concentram a maior parte dos problemas. A Marginal do Pinheiros está carregada nos dois sentidos, principalmente entre a Ponte João Dias e a Cidade Jardim. No sentido Interlagos-Castelo Branco, porém, a situação se complica devido a alagamentos sob a Ponte do Morumbi e também nas proximidades da Avenida João Doria, na região do Campo Belo. Outro ponto de alagamento está na Avenida Interlagos, no cruzamento com Rua Miguel Yunes. Também está problemática a situação na Avenida dos Bandeirantes, congestionada desde a alça de acesso da Marginal do Pinheiros e segue assim até o Túnel Maria Maluf.Na região central, estão congestionados os dois sentidos e toda a extensão das avenidas Paulista, Rebouças, Brigadeiro Luis Antonio, 23 de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães. A ligação Leste-Oeste pelo corredor Radial-Elevado Costa e Silva, também está congestionada, mas apenas para quem trafega do Centro para a zona Leste, em lentidão que vai das proximidades da Rua da Consolação, até o Viaduto Guadalajara. A Marginal do Tietê está muito difícil, nos dois sentidos e em todas as pistas, com mais intensidade no trecho entre o Viaduto Júlio de Mesquita Neto e a Ponte da Vila Guilherme, num total de mais de 20 quilômetros de trânsito parado.