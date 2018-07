Motorista enfrenta lentidão em cinco rodovias de SP Cinco rodovias de São Paulo reuniam pontos de congestionamento por volta das 8h30 de hoje. Somente a Rodovia Presidente Dutra acumulava quatro trechos de tráfego ruim. Dois deles estavam no sentido da capital paulista: do quilômetro 227 ao 231, na chegada a São Paulo; e entre os quilômetros 217 e 221, em Guarulhos. Os outros dois eram registrados em São José dos Campos e atingiam quatro quilômetros em cada sentido da estrada, a partir do quilômetro 145. As vias Anhangüera e Bandeirantes registravam três e cinco quilômetros de lentidão, respectivamente, na chegada à capital. Na Castelo Branco, havia morosidade do quilômetro 15 ao 13, em Osasco, no sentido São Paulo, e entre os quilômetros 31 e 32, em Itapevi, no sentido interior. A Anchieta estava congestionada do quilômetro 10 ao 20, na chegada à capital, e entre os quilômetros 60 e 65, no sentido litoral. No início da manhã, a Dutra teve o fluxo prejudicado em Santa Isabel, por conta de um engavetamento entre duas carretas, quatro caminhões e um carro, na altura do quilômetro 194. Ninguém ficou ferido. Segundo as polícias Rodoviária Federal e Militar Rodoviária, não havia registro de acidentes graves nas principais rodovias que ligam a capital ao interior e ao litoral paulista.