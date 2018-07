Motorista enfrenta lentidão em quatro rodovias de SP Quatro rodovias de São Paulo apresentavam trechos de congestionamento por volta das 8h30 de hoje em razão, principalmente, do excesso de veículos. A pior situação era verificada na Rodovia Presidente Dutra, que registrava congestionamento entre os quilômetros 225 e 231, na chegada à capital paulista, e a partir dos quilômetros 218, em Guarulhos, e 145, em São José dos Campos, nos dois sentidos. Pouco antes das 7h30, um acidente entre uma motocicleta e um caminhão, na altura do quilômetro 215 da Dutra, em Guarulhos, deixou uma pessoa com ferimentos moderados. Uma faixa da via, no sentido capital, ficou bloqueada até as 8 horas, causando 2 quilômetros de lentidão. Na Rodovia Anhangüera, o motorista enfrentava tráfego pesado na altura do quilômetro 18, no trevo do Jaraguá, nos dois sentidos; entre os quilômetros 108 e 104, em Sumaré, no sentido capital; e do quilômetros 100 ao 103, em Campinas, no sentido interior. A Castelo Branco apresentava morosidade do quilômetro 20 ao 22, região de Osasco, no sentido interior. Na Rodovia Anchieta, havia lentidão do quilômetro 10 ao 16, na chegada à capital. Nas vias Ayrton Senna, Bandeirantes, Fernão Dias, Imigrantes, Raposo Tavares e Régis Bittencourt, o movimento era normal. Segundo as polícias Rodoviária Federal e Militar Rodoviária, não ocorreram acidentes graves nas últimas horas.