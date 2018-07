Motorista enfrenta lentidão em rodovias litorâneas de SP

A Rodovia Padre Manoel da Nóbrega tinha congestionamento do km 308 ao km 289, em Praia Grande. A Tamoios estava engarrafada do km 83 ao 68, na saída de Caraguatatuba, sentido São Paulo, segundo informou o Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

No mesmo horário, o tráfego estava intenso na Cônego Domênico e na subida da serra pela Rodovia dos Imigrantes. A concessionária Ecovias, responsável pelo Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), informou que faltam retornar à capital paulista 132 mil dos 378 mil veículos que desceram para a serra desde a última quarta-feira. O SAI opera no esquema 2x8, com as seis pistas da Imigrantes e duas na Anchieta no sentido capital, e duas da Anchieta no sentido litoral.

A Rodovia Mogi-Bertioga tem movimento intenso, mas sem pontos de parada. A Rodovia Oswaldo Cruz registrava lentidão na altura do km 88, em Ubatuba. Na Rio-Santos, havia tráfego carregado, sentido capital, do km 304 até o km 292, em Praia Grande.

Baixada Fluminense

Duas crianças morreram, na madrugada deste domingo, num acidente envolvendo um carro e um ônibus em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Os pais delas ficaram gravemente feridos e foram levados para um hospital da região. Segundo o Corpo dos Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 6 horas, no Bairro Três Corações. As vítimas estavam no veículo de passeio. O motorista do ônibus saiu ileso da colisão.