Motorista enfrenta lentidão em três rodovias de SP

Três rodovias de São Paulo acumulavam pontos de congestionamento no início da manhã desta terça-feira, 24. A Anchieta apresentava morosidade na altura do km 12, na chegada à capital, entre os km 18 e 22, em São Bernardo do Campo, e do km 40 ao 44 da pista sul, no trecho de serra, no sentido litoral. Neste último, além do excesso de veículos, a lentidão foi provocada por um caminhão que quebrou e ficou parado por cerca de 30 minutos no trecho. O Sistema Anchieta-Imigrantes operava no esquema 5 por 5, no qual as pistas sul das duas rodovias são utilizadas por quem segue para o litoral e as norte de ambas recebem o tráfego sentido capital. Segundo a Ecovias, havia neblina e garoa em todo o sistema. Na Rodovia Presidente Dutra, o motorista deparava-se com tráfego ruim do km 230 ao 231, na chegada a São Paulo, e entre os km 220 e 219, em Guarulhos, no sentido Rio de Janeiro. A Anhangüera tinha lentidão entre os km 107 e 104, em Sumaré, no sentido capital. Nas Rodovias Ayrton Senna, Bandeirantes, Castello Branco, Fernão Dias, Raposo Tavares e Régis Bittencourt, o movimento era normal. De acordo com as Polícias Rodoviária Federal e Militar Rodoviária, não ocorreram acidentes graves nas últimas horas.