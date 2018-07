Motorista enfrenta lentidão em três rodovias de SP Três rodovias de São Paulo reuniam pontos de congestionamento no fim da tarde de hoje. A situação complicada das Marginais do Tietê e do Pinheiros, cuja lentidão total nas pistas expressa e local passava dos 46 km, resultava em 2 km de morosidade na Bandeirantes e em 4 km na Dutra, na chegada à capital. Esta última estava, ainda, com trânsito ruim em Guarulhos entre os km 219 e 221, no sentido São Paulo, e do km 223 ao 217, no sentido Rio, por conta do excesso de veículos. O fluxo intenso também era a causa da fila de engarrafamento entre os km 24 e 22 da Anchieta, em São Bernardo do Campo, no sentido capital. Nesta tarde, a forte neblina obrigou a Ecovias a bloquear a Interligação Planalto, que une as vias Anchieta e Imigrantes na região do ABC paulista, e a adotar a Operação Comboio a partir dos pedágios Riacho Grande, na Anchieta, e Piratininga, na Imigrantes. Na ação, viaturas da concessionária e da Polícia Militar Rodoviária escoltam grupos de veículos até um ponto onde a visibilidade esteja melhor. A circulação era normal nas vias Ayrton Senna, Anhangüera, Castello Branco, Fernão Dias, Raposo Tavares e Régis Bittencourt. Segundo as Polícias Rodoviária Federal e Militar Rodoviária, não houve acidentes graves nas últimas horas.