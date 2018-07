Motorista enfrenta lentidão na Castello e na Anchieta

O movimento era normal nas demais rodovias que ligam a capital ao litoral e ao interior do Estado. O acidente mais grave registrado entre a madrugada e a manhã de hoje ocorreu no km 22,5 da Castello. Um motorista morreu após a carreta que ele guiava bater contra a traseira de um caminhão-baú. O choque destruiu a cabine do veículo.

Esse acidente foi o 27º registrado pela ViaOeste na Castello e na Rodovia Raposo Tavares, utilizadas no acesso ao Oeste do Estado, neste feriado. Além disso, trata-se do primeiro no período que resultou em uma morte. Nos demais, sete pessoas se feriram levemente. Nas vias Anhanguera e Bandeirantes, que levam à região de Campinas, o balanço parcial indica 42 acidentes, com 21 feridos.

Nessas quatro rodovias que levam ao interior paulista, o tráfego registrado até o momento está dentro do esperado pelas concessionários. Pelo Sistema Anchieta-Imigrantes, até esta manhã, 106 mil veículos haviam trafegado rumo à Baixada Santista, abaixo do volume previsto. O sistema opera no esquema 5 por 5, no qual as pistas sul das duas vias dão acesso ao litoral e as norte de ambas, à capital.