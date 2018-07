Motorista enfrenta lentidão na chegada a São Paulo Quatro rodovias de São Paulo acumulavam pontos de lentidão por volta das 9 horas de hoje. A pior situação era verificada na Rodovia Presidente Dutra, onde o motorista enfrentava três trechos congestionados, do quilômetro 217, em Guarulhos, até o quilômetro 230, na chegada à cidade. A via ainda registrava morosidade de até dois quilômetros, nos dois sentidos, em São José dos Campos. Na Castelo Branco, havia tráfego pesado do quilômetro 15 ao 13, em Osasco, sentido capital. A Anhangüera apresentava lentidão entre os quilômetros 22 e 18, na chegada à capital. Na Ayrton Senna, a fila de engarrafamento ia do quilômetro 11 ao 12,5, também na chegada à cidade. No Rodoanel Mário Covas, no Sistema Anchieta-Imigrantes e nas vias Bandeirantes, Fernão Dias, Raposo Tavares e Régis Bittencourt, o movimento era normal. Segundo as polícias Rodoviária Federal e Militar Rodoviária, não ocorreram acidentes graves até as 9 horas.