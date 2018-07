Motorista enfrenta lentidão na volta a SP pela Dutra

No sistema Anchieta-Imigrantes, a concessionária Ecovias iniciou a operação subida, com duas pistas da Imigrantes e pista norte da Anchieta utilizadas no retorno à capital. A descida acontecia apenas pela pista Sul da Anchieta e não apresentava problemas.

Nas duas pistas da Imigrantes, o motorista enfrentava tráfego intenso devido ao excesso de veículos na região da serra e transitava com lentidão no Planalto, dos quilômetros 40 ao 38. A interligação entre as duas vias permanecia bloqueada, devido a problemas de visibilidade. Na Padre Manoel da Nóbrega, o tráfego era lento dos quilômetros 292 a 281, no sentido São Paulo.

Na Dutra, o motorista encontrava trânsito lento na volta a São Paulo na região de Guarulhos, entre os quilômetros 210 e 212, na região de Taubaté, entre os quilômetros 106 e 108, e em Roseira, do quilômetro 83 ao 85, todos na direção São Paulo. No sentido Rio de Janeiro, havia lentidão na região de Aparecida, do quilômetro 72 ao 64, devido a obras que provocam a interdição de uma faixa da via.

Na Régis Bittencourt, o trecho paulista continuava sem problemas, mas a situação no Paraná permanecia complicada. O trecho de lentidão na Ponte da Represa, na região de Campina Grande do Sul, alcançava 13 quilômetros, do 57 ao 44. O excesso de veículos naquela região levou a concessionária Autopista a implantar a operação Pare e Siga no pedágio localizado no quilômetro 57. A fila de carros antes do pedágio se estendia por quatro quilômetros.