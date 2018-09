Motorista enfrenta lentidão no entorno de Interlagos Os motoristas enfrentam lentidão em vias de acesso ao Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo, onde ocorrerá hoje o GP Brasil de Fórmula 1. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 12h30 a fila de engarrafamento na Avenida Robert Kennedy, no sentido centro, estendia-se por 870 metros, entre as Avenidas Professor Papini e Senador Teotônio Vilela. Essas duas, por sua vez, estavam congestionadas por 400 e 320 metros, respectivamente, no sentido centro, a partir da Robert Kennedy. Já nas rodovias que ligam a capital ao interior e litoral do Estado o trânsito era normal neste início de tarde, sem registro de pontos de parada ou acidentes graves, segundo as polícias Rodoviária Federal e Militar Rodoviária.