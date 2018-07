Motorista enfrenta lentidão no retorno a São Paulo O motorista que deixa o litoral Sul de São Paulo rumo à capital paulista enfrenta diversos pontos de lentidão no início da noite deste domingo. De acordo com a concessionária Ecovias, há tráfego lento na saída da Praia Grande e do Guarujá. Quem trafega pela rodovia Padre Manoel da Nóbrega enfrenta 12 quilômetros de dificuldades.