Motorista enfrenta pontos de lentidão nas estradas de SP

Na pista sentido São Paulo, a lentidão ia dos quilômetros 2

9,5 a 28,5, na região de Campina Grande do Sul, nesse caso em razão do tombamento de uma carreta no quilômetro 28,5, que impedia o tráfego na faixa da direita. Equipes da concessionária estavam no local e trabalhavam na ocorrência.

Na Imigrantes, na descida para o litoral sul, o motorista encontrava lentidão do quilômetro 32 ao 40 por causa do excesso de veículos e, na serra, do quilômetro 40 ao 43, segundo a Ecovias.

A Autopista Fernão Dias informou, em boletim divulgado pouco antes das 10 horas, que o tráfego seguia sem dificuldades em ambos os sentidos da rodovia (Belo Horizonte e São Paulo).

Na Castelo Branco, no sentido capital, havia tráfego lento no trecho entre Barueri e Itapevi, do quilômetro 33 ao 35. No sentido interior, no trecho entre Osasco e Barueri, a lentidão ia do quilômetro 23 ao 26. O motivo em ambos os casos era o excesso de veículos.

Na Via Dutra, no sentido São Paulo ao Rio de Janeiro, obras na pista causavam lentidão em Aparecida, do quilômetro 71 ao 64. No sentido Rio de Janeiro a São Paulo, o tráfego era lento em Barra Mansa, do quilômetro 263 ao 264, devido a acidente.

Aeroportos

De acordo com boletim das 10 horas da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), a movimentação nos aeroportos era tranquila nesta manhã. Dos 62 voos programados no Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, apenas 3 tinham sido cancelados. No Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, dos 80 voos programados, 1 estava atrasado no momento e 12 foram cancelados.

No Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio, dos 46 voos programados, 1 estava atrasado e 3 haviam sido cancelados, mesmos números observados no Aeroporto do Galeão, na zona norte do Rio, que tinha 42 voos programados. Em Brasília, dos 46 voos programados, 1 estava atrasado e 2 foram cancelados.