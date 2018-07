Motorista enfrenta trânsito na descida para o litoral O motorista que resolveu aproveitar a madrugada para ir ao litoral de São Paulo enfrentava um movimento intenso nas rodovias até as 4h30 desta quarta-feira, dia 31. De acordo com a concessionária Ecovias, que administra o sistema Anchieta-Imigrantes, o congestionamento se estende do quilômetro 13 ao 40 no trecho de planalto da Imigrantes e do 47 ao 58 no trecho de serra. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a lentidão provocada na Avenida dos Bandeirantes por conta do movimento no sentido litoral da Imigrantes começou a apresentar melhoras agora no final da madrugada. Na Rodovia Anchieta, o congestionamento vai do quilômetro 13 ao 40 no trecho de planalto e do 47 ao 58 no trecho de serra. A rodovia Padre Manoel da Nóbrega acumula 14 quilômetros de congestionamento, do quilômetro 276 ao 290. Nas Rodovias Mogi-Bertioga, Tamoios e Osvaldo Cruz, de acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), o trânsito flui, mas o movimento é intenso.